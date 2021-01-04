رسالة رئيس وزراء بريطانيا إلى طلاب المدارس بسبب كورونا

المستقلة /- أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمان المدارس وخلوها من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن إصابات الأطفال بالفيروس ضئيلة للغاية.

وقال جونسون في تصريحات تلفزيونية: “من الضروري إرسال الأطفال إلى المدرسة الابتدائية، المدارس آمنة.. إصابات الأطفال ضئيلة للغاية، والخطر على الموظفين في المدارس ضئيل أيضًا، ولكن فوائد التعليم هائلة جدا”.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت إغلاق المدارس في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتبدأ بريطانيا، اليوم الإثنين، التطعيم بلقاح أكسفورد- إسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك مع محاولات المملكة المتحدة للسيطرة على تفشي الفيروس.

وسيصبح اليوم الإثنين، هناك نصف مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، جاهز للإستخدام.

ووصف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، ذلك بأنه “لحظة محورية” في حرب المملكة المتحدة ضد الفيروس ، حيث ستساعد اللقاحات في كبح العدوى، ما سيؤدي إلى رفع القيود.

وتبدأ السلطات الصحية البريطانية توزيع 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد على المستشفيات وجهات التلقيح، لبداية حملة التطعيم ضد الفيروس باللقاح.