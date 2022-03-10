رد ناري من الفنان “محمد رمضان” على حسين فهمي

المستقلة /- رد الفنان محمد رمضان عبر حسّابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تطبيق “الانستغرام” على تصريحات الفنان حسين فهمي على هامش تكريمه فى مهرجان الأقصر، والتي انتقد أحد الفنانين الذي يستعرض ثراءه أمام الجمهور .

والتفاصيل نشر فهمي فيديو على حسابه الرسمي على تطبيق “االانستغرام”، حيث ظهر رمضان وهو يترجل من الطائرة الخاصة على أنغام أغنية “يا واد يا تقيل”.

وكان رد الفنان من خلال تعليقُه على المقطع “تقصدني او ما تقصدني .. انا بحبك”.

واعجّب متابعوا الفنّان بردّه على الفنّان حسين فهمي اذي وصفوه بالتواضع “تواضعك هو الي مخليك فوق ومن نجّاح لنجّاح”.

كما ان بعّض متابعوا الفنّان وجهوا انتقادهم لفنّأن حسين فهمي “ما ادري ليش الناس تحارب الإنسان الناجّح”.

تجدر الإشارة إلى أن الفنّان قد وجه رسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس، من خلال مشاركته لصورٍ تجمعه مع ملك المغرب، والتي كان مضمُونها “جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير.. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة، وحفظ الله بلدي الغالية مصر رئيسا وشعبا”.