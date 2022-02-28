رد مؤثر من “محمد رمضان” على مُسنة طلبت التقاط صورة معه

المستقلة /- كشف النجم محمد رمضان عن أجمل دعاء تلقاه ليلة أمس أثناء لقائه بامرأة في عمر والدته دعت له بالستر والتوفيق في حياته.

ونشر رمضان​ فيديو في صفحته الخاصة على حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، ظهر فيه بإحدى شوارع منطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية وحوله حشد كبير من المعجبين الذين صاحوا وراءه بهدف التقاط صورة معه.

وكان من ضمن هذا الحشد سيدة مسنة وقفت على شباك سيارته تطلب منه بإلحاح التقاط صورة معه، لكنه لم يستطع بسبب الحشد الضخم الذي كان يحاوطه وسيارته، مما دفع رمضان لتقبيلها على رأسها سريعاً تعبيراً عن امتنانه لها، وأرفق الفيديو الذي نشره بتعليق: «يجعلك مستور .. أجمل دعوة سمعتها النهاردة، شكراً أهالي منطقة العطارين الكرام بالأسكندرية على تعاونكم معنا في تصوير مسلسل المشوار».

وعلق رمضان على الفيديو، قائلاً: «والله ياست الكل لو بأيدي أنزل أبوس ايدك مش تتصوري معايا بس.. لكن احتراماً للناس و الشرطة مش عايز يحصل مشكلة و اعطل مصالح الناس.. انتم عيلتي و ضهري واصحاب الفضل عليا .. ربنا مايحرمنيش من حبكم أبداً».

يذكر أن محمد رمضان، يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسله الجديد «المشوار» استعدادا لعرضه في المارثون الرمضاني القادم 2022، حيث يمكث في هذه الأيام بمدينة الإسكندرية لتصوير بعد المشاهد الهامة من أحداث المسلسل هناك.

مسلسل “المشوار” بطولة كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.