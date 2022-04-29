رحيل وزير الثاقفة السابق الآثاري عبد الامير الحمداني

المستقلة/- توفي صباح اليوم وزير الثقافة السابق الآثاري والباحث عبد الأمير الحمداني بعد معاناة مع المرض.

والحمداني من مواليد قضاء الفهود في محافظة ذي قار 1967.

في عام 1987 تحصل على بكالوريوس آثار قديمة من فسم الآثار في جامعة بغداد، وماجستير في علوم الآثار والأنثروبولوجيا من جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك الأمريكية في عام 2013، وكان عنوان الرسالة «العلاقات الإقتصادية والسياسية والمكانية بين القرى والمدن في بلاد سومر في بداية الألف الثاني قبل الميلاد» ونال شهادة الدوكتوراه في نفس الاختصاص والجامعة في عام 2015 عنوان الأطروحة «دول الظل- آثار السلالات الحاكمة في أهوار جنوبي بلاد الرافدين».

عمل عام 2001 منقبًا للآثار في الهيئة العامة للآثار والتراث.

أصبح مدير آثار محافظة ذي قار للفترة من 2003 ولغاية 2010، حيث ترأس فريقا لمسح وتوثيق المواقع الأثرية منذ سنة 2003 ولغاية سنة 2010 وتمكّن من زيارة وتوثيق مامجموعه 1200 تل أثري في محافظة ذي قار وأجزاء من المحافظات المجاورة، وشملت مناطق لم يتم مسحها سابقاً مثل مناطق الأهوار الجنوبية والبادية الغربية ومناطق شرق نهر الغرّاف. أجرى تنقيبات في عدد من المواقع الأثرية مع البعثات الوطنية والدولية التي عملت في العراق بعد 2003.

ساهم خلال وبعد حرب 2003 في تأمين الحماية للمواقع الأثرية في محافظة ذي قار من خلال تسيير دوريات الحماية اليومية للمواقع المستهدفة من أجل إيقاف النهب. أعاد للمتحف العراقي حوالي 30 ألف قطعة أثرية مسروقة أو معدة للتهريب من المواقع الأثرية.

ساهم في سنة 2004 في تشكيل قوة عراقية خاصة بحماية المواقع الأثرية في محافظة ذي قار.

قام للفترة من 2012 ولغاية 2015 بإعداد قاعدة بيانات وأطلس رقمي للمواقع الأثرية في العراق باستخدام خرائط ومسوحات سابقة وصور جوية عالية الدقة.

اصبح وزيرا للثقافة في حكومة عبد المهدي 2018

ساهم في إعداد ملف ترشيح مدينة أور، أريدو، أوروك والأهوار إلى لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

شارك في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية عن الآثار، وألقى محاضرات في العديد من الجامعات الأوربية والأمريكية بخصوص الآثار العراقية.

مدير تحرير مجلة الآداب السومرية 2005-

عضو في جمعية الآثاريين في العراق واتحاد الصحفيين في العراق، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة ذي قار 2009.

زميل للعديد من المؤسسات والمراكز البحثية والأكاديمية العالمية منها: صندوق التراث العالمي، المركز الدولي لصيانة الممتلكات الثقافية، المؤتمر الدولي للآثار، المجلس الدولي للمتاحف، المجلس الأمريكي لمراكز بحوث ماوراء البحار، المعهد الأمريكي للدراسات الأكاديمية في العراق، مؤسسة التراث العراقي، ومؤسسة اصوات من أجل العراق.

وسارع مثقفو العراق وادباء الى نعي الراحل على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الراحل مشيدين بما كان يحمله من ثقافة ومعرفة، إضافة الى جهده الدؤوب في محاولة الحفاظ على الاثار العراقية مذ كان في مدينته الناصرية بعد الغزو الأمريكي العراق عام 2003 وحتى بعد توليه منصب وزير الثقافة في الحكومة السابقة.

وقال المفكر والشاعر العراقي المغترب خزعل الماجدي “رحيل مفجع آخر يطال الآثاريّ العراقي المرموق الدكتور عبدالأمير الحمداني وزير الثقافة السابق ، خسارتنا كبيرة به ، فهو شخصية حضارية رصينة و أحد أعلام علم الآثار في العراق .. لتكن روحك في محبة وسلام ، وليغمرك الله برحمته وعطفه .. وذكراك باقية في القلوب والعقول .. والعزاء للبلاد والأهل والأصدقاء” .

اما الروائي المغترب نعيم عبد مهلهل فقد كتب نصا طويلا في رثاء الحمداني نقتطف منه “مات عبد الأمير الحمداني/مات قارئ حروف المسمار وأساطير أشعار أنخيدوانا وشولكي وملايات مراثي الحسين/مات السومري والمؤدلج بالابتسامة والرقة والهدوء وأغاني الحنين../آه يا صاحبي ../حجر من مقام النبي أبراهيم/سيحرك عاطفة الشوق اليك من الأهوار وحتى فلسطين.

وكتب المسرحي والاكاديمي ياسر البراك على صفحته في موقع فيسبوك : يالها من حياة غير عادلة ../فجعنا فجر هذا اليوم الجمعة برحيل عالم الآثار العراقي الدكتور ( عبد الأمير الحمداني ) .. /ستحزن عليك جميع آثار العراق وحضاراته وأهواره ياسليل النبلاء .. /لك الرحمة والمغفرة ، والعزاء لنا في روحك السومرية التي تركتها فينا …

وقال الصحفي عادل فاخر “في كل مرة إتصل به، يجيبني على الفور قبل وخلال وبعد استيزاره، بصفته عالم آثار، ورغم مرضه ظل يجيبني عن أي سؤال أو إستفسار بلا تردد، وعلامات الوجع تظهر في صوته.خسارة كبيرة للعراق وللعالم العربي وللعالم أيضا”.