رحيل المسرحي المغربي عبد القادر البدوي عن 88 عاما

المستقلة/- ودع المغرب، يوم الجمعة، الفنان عبد القادر البدوي، الذي رحل عن الحياة عن عمر ناهز 88 عاما، بعدما أثرى الحياة المسرحية لأكثر من ستة عقود، كتابة وإخراجا وتمثيلا.

ونعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل الذي توفي في المستشفى العسكري بالرباط بعد معاناة مع المرض.

كما رثاه عدد من الفنانين بـالمغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ من بينهم الممثل البشير واكين والممثلة لطيفة أحرار والمخرج أمين ناسور والمخرج أحمد بوعروة.

ولد البدوي في طنجة بشمال المغرب عام 1934، وأسس مع شقيقه عبد الرزاق “مسرح البدوي” الذي شكل تجربة ملهمة للعديد من المسرحيين المغاربة عبر الأعمال المقتبسة والأصيلة، كما شكل انطلاقة للعديد من النجوم لاحقا.

من مسرحياته “الهاربون” و”الحلقة فيها وفيها” و”العاطلون” و”بيوت من زجاج” و”شجرة العائلة” و”وليدات الزنقة” و”البخيل” و”بين الطبيب والمحامي” و”المصيدة” و”وصية الثعلب” و”مطربة الحي” و”المتقاضون”، وفقا لرويترز.

كما قدم الفنان الراحل للتلفزيون السلسلة الاجتماعية “نماذج بشرية” وكذلك سلسلة “نافذة على المجتمع”.

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