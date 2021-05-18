رحيل المخرج السعودي عبدالخالق الغانم بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ توفي اليوم الثلاثاء، المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، وذلك عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع مرض ”سرطان البروستاتا”.

وكان المخرج عبدالخالق الغانم، قد أعلن مطلع مايو الجاري استعداده للسفر إلى الخارج؛ وذلك لتلقي العلاج جراء تعرضه للإصابة بمرض سرطان البروستاتا، وذلك بعد معاناته من وضع صحي حرج، حيث ناشد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل المسؤولين لعلاجه باعتباره خدم الدراما السعودية على مدار مشواره.

وبالفعل استجاب المستشار تركي آل الشيخ وجرى تجهيز المخرج السعودى للسفر إلى الخارج حيث كشف عبدالخالق الغانم عن معاناته من وضع صحي حرج واستعداده للسفر، لكن القدر لم يسعفه مغادرا عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض دام 4 سنوات.

ولد عبدالخالق الغانم عام 1958 في مدينة سيهات، بمحافظة القطيف في المملكة العربية السعودية ، تخرج من معهد الفنون الجميلة في العاصمة العراقية بغداد، وله العديد من الأعمال المتميزة على الساحة الفنية الخليجية والعربية أبرزها مسلسل ”طاش ماطاش”.

بدأ عبدالخالق الغانم مشواره الفني عام 1992، حيث اشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية، وأخرج على مدى مشواره الفنى عامًا العديد من المسلسلات منها مسلسل ”رحلة صيد“”الانتظار“”الخراش“.

وقدم الغانم سلسلة أجزاء مسلسل ”طاش ماطاش“ عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007، وما بين تلك السلسلة من الأجزاء أخرج الغانم مسلسل ”شوية ملح“ عام 2002 و“جنون المال“ عام 2006.

كما أخرج عبدالخالق الغانم مسلسلات ”حارتنا حلوة“و“سكتم بكتم“و“من الآخر“و“يا تصيب يا تخيب ثم مسرحية ”كشكول كو“وعاد للدراما بمسلسل ”شد بلد“و”سناب شاف“ عام 2017.

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