رحيل الفنان المصري عبد الوهاب خليل

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الفنان المصري عبدالوهاب خليل، داخل منزله عن عمر ناهز الـ 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

عبدالوهاب خليل ممثل مصري، حاصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بدايته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

الفنان عبد الوهاب خليل له الكثير من الأعمال الناجحة فى السينما منها، الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل، اليتيم والحب، أسوار المدابغ، الحب المر، وبالوالدين احسانا، الرجل الآخر، عاشق الروح، اختى، ولد وبنت، حب فوق البركان، دنيا الله، امبراطورية المعلم، ابن الجبل، وغيرها.

كما شارك الفنان عبد الوهاب خليل فى الكثير من الأعمال الدرامية التى حققت نجاحا كبيرا منها، دموع فى عيون وقحة، رأفت الهجان، ميراث الشر، القطار الأخير، لن أعيش في جلباب أبى، الطريق الى الحقيقة، غريب في المدينة، تامر وشوقية، الإمام مالك، ساكن قصادى، شاهد اثبات، بوابة الحلوانى، نفق الشيطان.

وشارك عبد الوهاب خليل فى عدد من المسرحيات منها، مسرحية عائلة سعيدة جدا، ومسرحية نجمة نص الليل، ومسرحية الملوك يدخلون القرية، ومسرحية على جناح التبريزى.

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