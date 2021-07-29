رحيل الصحفي إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد

المستقلة/- نعى المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد الصحفي إسماعيل زاير، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد معاناة مع المرض الذي لم يمهله طويلا.

وكان الراحل من مؤسسي شبكة الإعلام العراقي عام 2003 ، وأول رئيس تحرير لجريدة الصباح التابعة للشبكة، وعمل على تأسيس منظمات صحفية ومراكز دراسات، وساهم في إقامة ورش عمل صحفية، وشارك في وضع مواثيق شرف مهنية.

وقال هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية: إن للراحل إسهامات كبيرة في العمل الصحفي في العراق قبل وبعد العام 2003 وهو ينتمي لأسرة مضحية ومناضلة، وكان نموذجا للصحفي المثابر.

وأضاف مرعي الذي عمل مع زاير، وشارك معه في مؤتمرات دولية عدة: بالفعل فقد صدمنا برحيله، لكن لاراد لقضاء الله الذي أمضى امره في عباده.