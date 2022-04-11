رحيل الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر

المستقلة/- نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الشاعر القدير حسب الشيخ جعفر، الذي فارق الحياة اليوم الاثنين ١١ نيسان ٢٠٢٢، بعد معاناة مع المرض.

وقال الناطق باسم الاتحاد عمر السراي “إن رحيل جعفر خسارة فادحة للأدب العربي، فهو التجربة المهمة، والشاعر المبتكر، والأديب الأصيل، والإنسان النبيل”.

والراحل حسب الشيخ جعفر (1942) شاعر عراقي. ولد في العمارة. تخرّج في معهد غوركي للآداب في موسكو 1966 وحصل على ماجستير آداب.

عين رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 – 1974، ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

ساهم في الصحافة العراقية وحضر المؤتمرات الأدبية والشعرية في العراق ودول العربية والاتحاد السوفيتي.

ترجم عن الشعراء الروس. وحصل تقديراً لأعمال الشعرية على جائزة السلام السوفيتية في سنه 1983 وجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر الـدورة الثامنة : 2002 – 2003.

من مؤلفاته:

نخلة الله، شعر، 1969.

الطائر الخشبي، 1972.

زيارة السيّدة السومريّة، شعر، 1974.

عبر الحائط في المرآة، شعر، 1977.

وجيء بالنبيين والشهداء

في مثل حنو الزوبعة

الأعمال الشعرية، شعر، 1985.

أعمدة سمرقند، شعر، 1985.

كران البور

الفراشة والعكاز

تواطؤاً مع الزرقة

رباعيات العزلة الطيبة

رماد الدرويش مذكراته عن مرحلة الدراسة في موسكو

الريح تمحو والرمال تتذكر، رواية، 1969.

مختارات من الشعر الروسي

وترجم قصائد مختارة لغابرييلا ميسترال، وقصائد مختارة لبوشكين.