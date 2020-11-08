رحيل الإعلامي “أليكس تريبيك” عن عمر يناهز 80 عاماً بعد صراع مع المرض

المستقلة / منى شعلان /رحل عن عالمنا الصحفى ومقدم البرامج الأمريكي أليكس تريبيك، صباح اليوم ، عن عمر يناهز 80 عاماً ، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

وأعلنت صفحة البرنامج الشهير “جيوباردي” ، عن رحيل مقدم البرنامج ، عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة: “جيوباردي! حزينون لمشاركة وفاة أليكس تريبيك بسلام في منزله في وقت مبكر من صباح اليوم، محاطاً بالعائلة والأصدقاء” ، “شكرا لك يا أليكس”.

و قد أعلن أليكس ، العام الماضي ، عن إصابته بسرطان البنكرياس ، وقد وصل إلى المرحلة الرابعة، قائلا : “إن الألم في البطن كان يليه أيضا الألم في أسفل الظهر” ، وبعد اكتشاف مرضه أدرك تريبيك سبب فقدانه غير المفهوم للوزن وارتفاع نسبة السكر في دمه واصفرار جلده.

وأصدر أليكس ، مؤخراً كتاب بعنوان “الإجابة هى” ، حيث يتناول قصة حياة المذيع الأمريكى من أصل كندى، الذى ذاع صيته خلال السبعينيات من القرن الماضى من خلال تقديم برنامج الألعاب التفاعلى The Wizard of Odds، الذى شهد التنافس بين جمهور الاستوديو فى عدد من جولات الأسئلة.

أليكس تريبيك هو صحفي ومعلق رياضي ومقدم تلفزيوني وممثل كندي أمريكي ،ولد في سودبوري، كندا، درس الفلسفة قبل أن يصبح صحفياً، وعمل كمراسل في هيئة الإذاعة الكندية. في عام 1966، بينما كان لا يزال في منتصف العشرينيات من عمره، انتقل من الصحافة إلى تقديم برامج الألعاب، بدءاً ببرنامج اختبار بعنوان “الوصول إلى القمة”، وتبعه بعد ذلك ببضع سنوات ببرامج أخرى.