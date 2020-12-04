وأكدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أنه لم يتم إصدار أي تصاريح للصيد لأي من الأفراد أو الجهات لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية.

وشددت الوزيرة، في بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية الوزارة على فيسبوك، على أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لنصوص القانون وأنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر مع الجهات القانونية المختصة.

وجاء ذلك ردا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور لإحدى المذيعات في برنامج تليفزيوني يذاع على قناة النهار الفضائية وهي في رحلة صيد للحيوانات البرية مع مجموعة ممن يدعون أنهم صيادين وتظهر تلك الصور والفيديوهات عملية اصطياد والإمساك بحيوان من نوع الثعلب الأحمر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر توفر معايير وضوابط الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث يحظر قانون البيئة في المادة رقم 28 أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون، الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.

وذكرت وزيرة البيئة أن نوع الثعلب، الذي ظهر في الفيديوهات من الحيوانات واسعة الانتشار ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي، إلا أن تلك الفيديوهات المتداولة تنطوي على مخالفات عدة أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات فضلاً عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان.

وأضافت “البرنامج التليفزيوني قدم رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون حيث أن الصيد غير القانوني والجائر يعد أحد أهم المهددات على ثروات مصر الطبيعية ويؤدي مع غيره من المهددات إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة”.

وأهابت وزارة البيئة المصريةبالجميع المساهمة في جهود حماية التنوع البيولوجي وخاصة مع رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع اليبولوجي (COP14) لأنها حق للأجيال القادمة وأساس الحياة على كوكب الأرض.

اعتذار عن عرض الحلقة

من جانبها، أعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة برنامج “صبايا الخير”، الذي تقدمه ريهام سعيد، موضحة أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.(النهاية)