رجيم نهاية الشتاء السهل لبنات العشرين

المستقلة/- من الممكن تخسيس الكيلوغرامات من دون حرمان. ومن المعروف ان نهاية فصل الشتاء تشكل موعداً للكثيرات مع اتباع حمية غذائية تساعد على التخلص من الوزن الذي تم اكتسابه في فصل البرد.

ولهذا تلجأ معظم هؤلاء الى تطبيق حميات قاسية تسمح بتناول عدد قليل جداً من الاصناف، وهو ما يمكن ان يدفع بعد هذا الى التعويض من خلال استهلاك كمية كبيرة من المأكولات الغنية بالدهون والسكريات.

ولمنع هذا لا بد من التعرف على قواعد برنامج غذائي يمكن اتباعه من اجل التخسيس من دون الشعور بالجوع.

رجيم بنات العشرين بعد الشتاء

من اجل انقاص الكيلوغرامات من دون حرمان، من المفيد تعلم طريقة تطبيق رجيم نهاية الشتاء المخصص لبنات العشرين. ولهذا ننصح بتطبيق هذا البرنامج الحارق للدهون لأسبوع واحد.

الاثنين

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء، حبة فاكهة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون، بعض الاعشاب المطهوة مع الطماطم من دون مواد دسمة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة روكفور.

وجبة خفيفة. كوب صغير من اللبن الزبادي الطبيعي مع بضع نقاط من عصير الليمون.

العشاء. طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

الثلاثاء

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة خفيفة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقتا طعام من مربى الفراولة او التفاح.

الغداء. طبق من الستيك المشوي مع الفيلفلة، طبق من السلطة مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، طبق من بوريه اللفت، وللتحلية كوب صغير من بوظة الفانيليا الخفيفة.

وجبة خفيفة. ثمرة موز مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي.

العشاء. طبق من الباذنجان المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق سلطة.

الاربعاء

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، كوب من الحليب قليل الدسم مع حبوب الفطور غير المحلاة، طبق من سلطة الفواكه المشكلة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

الغداء. قطعة كبيرة من فيليه السمك المشوي، طبق من السلطة المشكلة، حبة فاكهة موسمية.

وجبة خفيفة. كوب صغير من مربى المشمش الطبيعي.

العشاء. طبق من الأرضي شوكي المحشو بالارز والخضار، كوب من بوظة الفانيليا الخفيفة.

الخميس

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع حبوب الفطور غير المحلاة والفواكه، ملعقتا طعام من المربى والافضل ان يكون طبيعياً.

الغداء. طبق من الخضار المشوية مع رشة من جبنة موتزاريلا، طبق سلطة.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع قبضة مكسرات نيئة.

العشاء. طبق من شوربة الفطر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعتان صغيرتان من الستيك المشوي من دون دهون.

الجمعة

الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من البسكويت المخصص للرجيم، حبة فاكهة موسمية.

الغداء. طبق سلطة، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون، حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح.

وجبة خفيفة. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعة صغيرة من الشوكولا الداكنة.

العشاء. طبق متوسط الحجم من اللازانيا، طبق سلطة كبير، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

السبت

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من الزبادي الطبيعي مع حبوب الفطور غير المحلاة او مع الفواكه الحمراء، كوب من عصير طبيعي، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء خفيفة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المشكلة المشوية، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب صغير من مربى المشمش.

العشاء. حبة بطاطا مشوية مع الاعشاب، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من حبوب الجاودار، حبة تفاح مشوية في الفرن.

الاحد

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء خفيفة الدسم، كوب من عصير الفواكه الطازجة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع الاعشاب، طبق من السلطة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح او برتقال.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، طبق ارز صغير مطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، كوب من الفواكه الحمراء.

ومن اجل انقاص الكيلوغرامات من دون حرمان، من المهم جداً عدم نسيان ممارسة التمارين الرياضية لأن هذا يساعد على حرق الدهون التي تتجمع في الجسم.