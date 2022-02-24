رجيم التونة لمدة 3 أيام لخسارة الوزن

المستقلة /- التونة غذاء صحي؛ لأنه غني بالبروتين، يساعد على تخسيس الوزن بسرعة إذا تم ممارسة تمارين رياضية مناسبة، إضافة إلى أن التونة قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

تتضمن خطة النظام الغذائي قصيرة المدى هذه تناول التونة مع الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أقل. فهو يساعدك على تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك، والحصول على جسم رشيق ولياقة، إليك رجيم التونة لـ3 أيام ومع ذلك، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل الشروع في اتباع هذا النظام الغذائي لفقدان الوزن.

ما هي حمية التونة؟

نظام التونة الغذائي هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين يساعد على إنقاص الوزن. في هذا النظام الغذائي، سيتعين عليك تناول أسماك التونة مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، جنباً إلى جنب مع الماء. يمكنك تناول التونة مع الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، والغنية بالألياف، ومنخفضة السعرات الحرارية.

هل حمية التونة جيدة لتخسيس الوزن؟

خطة حمية التونة هي أسرع طريقة لفقدان الوزن، أنت تستهلك فقط أسماك التونة الغنية بالبروتين، وتعتبر خطة النظام الغذائي هذه فعالة؛ للحصول على نتائج قصيرة المدى.

لقد وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، مع تناول نسبة عالية من البروتين (2.4 جرام لكل كجم من الجسم)، يساعد على زيادة كتلة الجسم (LBM)، وتقليل كتلة الدهون عندما يقترن بالتمارين الرياضية.

يجب اتباع خطة النظام الغذائي هذه لمدة ثلاثة أيام؛ للحصول على النتائج المرجوة. لا يُنصح بنظام التونة الغذائي لمدة 30 يوماً؛ لأنه يعيق نظام التمثيل الغذائي لديك، وقد تكتسب الوزن مرة أخرى بمجرد التوقف عن نظامك الغذائي.

لماذا يجب عليك اختيار حمية التونة لمدة 3 أيام

إليك سبب اختيار نظام التونة الغذائي:

التونة غنية بالفيتامينات أ، د، هـ، ب 6، ب 1، ب 2، النياسين، وحمض الفوليك، ويحتوي على معادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والصوديوم والزنك .

التونة محملة بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أحماض أوميجا 3 الدهنية)، والتي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

كما أنها مصدر غني للبروتينات، إن قيمة التونة المنخفضة الطاقة والعناصر الغذائية تجعلها رائعة لفقدان الوزن.

خطة رجيم التونة لمدة 3 أيام

اليوم الأول

الصباح الباكر

(7:00 – 7:30) صباحاً كوب ماء دافئ مع العسل وعصير الليمون.

الإفطار

(8:15 – 8:45) صباحاً بياض بيض مخفوق + كوب حليب صويا + نصف كوب رمان.

منتصف الصباح

(10:30 – 11:00) صباحاً شاي أخضر + قطعة بسكويت شوفان.

الغداء

(12:30 – 1:00) مساءً سلطة التونة مع السبانخ والطماطم مع زيت الزيتون وعصير الليمون والفلفل الأسود.

وجبة خفيفة مسائية

(4:00) مساءً شاي أخضر أو عصير فاكهة الطازج.

العشاء

(7:00 – 7:30) مساءً تونة مع خضار مبشور.

اليوم الثاني

وجبات ما الذي تريد أن تأكله؟

الصباح الباكر (7:00 – 7:30 صباحا) كوب ماء مع ملعقة صغيرة خل التفاح.

الإفطار (8:15 – 8:45 صباحاً) 1/2 كوب عصير جزر + سندويتش بيض.

منتصف الصباح (10:30 – 11:00 ص) شاي أخضر.

الغداء (12:30 – 1:00 مساءً) لفائف خس تونة + كوب حليب.

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً) شاي أخضر + نصف كوب فشار.

العشاء (7:00 – 7:30 مساءً) تونة مشوية مع الخضار + كوب حليب دافئ قليل الدسم.

اليوم الثالث

ما الذي تريد أن تأكله؟

الصباح الباكر (7:00 – 7:30 صباحاً) كوب ماء دافئ مع عصير ليمونة.

الإفطار (8:15 – 8:45 صباحاً) بيض + كوب عصير بطيخ + ثمرتان من اللوز.

منتصف الصباح (10:30 – 11:00 ص) شاي أخضر.

الغداء (12:30 – 1:00 مساءً) سلطة التونة واللفت والبيض + ماء جوز الهند.

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً) شاي أخضر + 1 بسكويت شوفان.

العشاء (7:00 – 7:30 مساءً) ستيك تونة مشوي + كوب حليب دافئ قليل الدسم.