رجل يقتل امرأة و يطبخ قلبها ويقدمه مع البطاطس

المستقلة /… اتهمت الشرطة الأمريكية، رجل أربعيني يدعى “لورنس أندرسون”، بقتل جارته “أندريا” بطعنها حتى الموت، في أوكلاهوما بأمريكا، ثم قام بتمزيق جسدها وإخراج قلبها وطبخه لأسرته.

وقام “أندرسون”، بطعن عمه وخالته وحفيدتهم، ذات الـ4 أعوام، في نفس اليوم الذي قام فيه بطعن جارته وتمزيق جسدها، وفق (مزمز).

وكشف المتهم للمحققين عن الوجبة “البشعة” الذي أعدها لأسرته، قائلا: “إنه قام بطبخ “قلب” جارته بعد قتلها، وأعد بجانب ذلك البطاطس ثم أطعم عائلته بأكملها.

و”أندرسون” سبق اتهامه في جرائم مخدرات والاتجار بالأسلحة وحكم عليه بالسجن 20 عامًا، ثم تم تخفيف السجن إلى 9 سنوات فقط، بناء على توصية من مجلس العفو والإفراج المشروط.

وأمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، بكى “أندرسون”، وقال للقاضي: “لا أريد أي كفالة.. لا أريد الخروج”، بينما تم وضع عقوبة الإعدام لمناقشتها. (النهاية)