رجل يتزوج نفس المرأة 4 مرات ويطلقها 3 مرات والسبب صادم

المستقلة /- في غضون 37 يوما، قرر رجل في تايوان أن يتزوج نفس المرأة 4 مرات، بعد أن طلقها 3 مرات ، بهدف الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر، حيث يحصل الموظفون في تايوان من الجنسين، وبحسب قانون العمل على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، لكن هذه المدة لم تكن كافية بنظرأحد الموظفين والذي يعمل في بنك في العاصمة التايوانية تايبييه، فحصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الأجر بعد ان قرر أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة.

ولكن البنك الذي يعمل فيه رفض منح هذا الموظف أجر الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى، قبل أن يعيدها في اليوم الثاني، لكن الموظف قرر إكمال خطته وقدم الإجازة ثلاث مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

وبعد دراسة القضية اعتبر مكتب العمل أن ذلك الموظف لم يخالف القانون، وفرض غرامة قدرها 700 دولار أمريكي على رب عمله، والذي لم يعجبه الحكم ذلك فقرر الاستئناف، وبرغم تصرف الموظف غير الأخلاقي، اعتبر مكتب العمل بأن الموظف لم يخالف القوانين المرعية، وبذلك استحق تلك الإجازات، مشيرا إلى أن المصرف قد انتهك المادة الثانية من قانون العمل التي تنظم الإجازات المدفوعة.