رجل اعمال ماليزي يشتري اول تغريدة على تويتر بمبلغ 2.9 مليون دولار

المستقلة / – أعلن الرئيس التنفيذى ومؤسس موقع تويتر جاك دورسي، عن بيع أول تغريدة له على تويتر، لرجل أعمال في ماليزيا، مقابل 2.9 مليون دولار.

وأجريت عملية البيع، أمس الاثنين، في مزاد علني للأعمال الخيرية على الإنترنت عبر منصة ”Valuables“، المملوكة لشركة ”Cent“ ومقرها الولايات المتحدة.

وبموجب قواعد المنصة، سيتلقى دورسي 95% من عائدات البيع الأولي، بينما تتلقى شركة سينت 5%.

ونُشرت التغريدة لأول مرة في 21 مارس 2006، وجاء فيها: ”أعمل على إطلاق حساب تويتر الخاص بي“، وذلك في الوقت الذي كان فيه تويتر مجرد شبكة تواصل داخلية بين الموظفين في موقع ”Odeo“.

وأشار دورسي إلى أنه تم شراء التغريدة باستخدام العملة المشفرة ”إثير“، وهي منافسة لعملة البيتكوين.

وعُرضت التغريدة للبيع على أنها رمز غير قابل للاستبدال (NFT) في 6 مارس الماضي، لتباع أخيرا، الاثنين، لسينا إستافي، الرئيس التنفيذي لشركة ”بريدج أوراكل“، بعدما عرض 2.9 مليون دولار متفوقا على المبلغ المعروض وهو 2 مليون دولار.

والرمز (NFT)، هو مستند رقمي فريد مشابه للبيتكوين والعملات المشفرة، انتشر بشكل كبير مؤخراً، ويعتمد على تقنية ”بلوك شين“، ولكن لا يمكن لأي شخص استبدال (NFT) بآخر كما يفعل بالدولار أو الأصول الأخرى.

واكتسب الرمز (NFT) شعبية كبيرة هذا العام، مع بيع الأعمال الرقمية الباهظة الثمن أيضا بهذه الطريقة.

وأكد دورسي أنه سيحول العائدات إلى عملة البيتكوين، ثم سيتبرع بها إلى صندوق الاستجابة لأفريقيا التابع لـ ”Directly’s“.

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