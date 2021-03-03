رجل أعمال ينثر 50 ألف يورو على المارة في دبي ويعرض للسجن

المستقلة /… قررت محكمة إماراتية، معاقبة رجل أعمال أوروبي في دبي، أقدم على ارتكاب جريمة مركبة بهدف الشهرة.

وفي التفاصيل، فإن محكمة بدبي عاقبت رجل الأعمال الشاب بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وذلك بعد رميه نحو 50 ألف يورو من نافذة سيارته بالهواء أمام تجمع لعمال آسيويين في منطقة القوز الصناعية، والتي التقطها العمال بصورة مهينة وبطريقة تحط من كرامة الإنسان، وفق (العين نيوز).

وأقدم الرجل على هذه الفعلة المشينة بهدف زيادة عدد متابعيه على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، حيث أنه أراد الظهور بمظهر الثري الذي يعيش حياة ترف وبذخ.

و ظهر في مقطع فيديو على حسابه وهو يقود سيارة في منطقة القوز الصناعية أمام مجموعة من العمال، ويحمل رزمات من اليوروهات، فئة الـ500، وينثرها في الهواء ليتهافتوا على التقاطها بين سيارات المارة بصورة مهينة وتسيء إلى النظام العام.

وبحسب التحقيقات، فإن مجموع ما نثره “المهووس بالشهرة” في الهواء، يصل إلى نحو 50 ألف يورو، ولكنها ليست حقيقية وإنما مزورة، إذ اعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه أدخل إلى الدولة 740 ألف دولار أمريكي مزيفة من فئة 100.

وأوضح المتهم أنه طلبها عبر موقع الكتروني وشحنت إليه من بلد آسيوي، كما حاز على 467 ألف يورو من فئة الـ 500، اشتراها بألف درهم من بائع آسيوي طبعها له في محله، وذلك بناء على طلبه وادعائه بأنه سيقيم حفلة وسيوزعها على المدعوين كنوع من العرض فقط.

ونال البائع الآسيوي، هو الآخر عقوبة وغرامة مماثلتين لإدانته بالتهمة المنسوبة إليه، حيث ألقت الشرطة القبض عليه خلال تسليمه رجل الأعمال مبلغ مليون ونصف المليون يورو مزيفة، واستلامه منه 1100 درهم لقاء خدمة الطباعة والتزييف. (النهاية)