ربيع على خطى النجومية مع ” انتوا مين”

المستقلة/- بعد نجاحه بإطلاق أولى أعماله الغنائية تحت عنوان ” سكر ” والتي كانت بمثابة جسر عبر من خلالها نحو الساحة الغنائية العربية ،عاد الفنان ربيع من جديد ليطلق أغنية باللون المصري بعنوان ” انتوا مين ” والتي سترسم له طريق النجومية ، وبما يتبعها من أعمال حسب الخطة الإنتاجية التي قامت بوضعها شركة تيونز أرابيا ، لإنتاج الأعمال الغنائية ، وتعاونها مع أبرز الشعراء والملحنين المصريين .

” انتوا مين ” من كلمات الشاعر نور الدين محمد ومن ألحان أحمد زعيم ، فيما قام بتوزيعها موسيقيا الموزع الموسيقي أسامه سامي و مكس وماستر عمرو هاشم ، و متابعة وتنسيق عبدالله البداد، وإشراف عام حسن طالب ، ومن إنتاج Tunes Arabia.

ومع ما تحمله كلمات الأغنية الجديدة للفنان ” ربيع ” من الألم والأحزان والعتاب ، والصرخة التي أطلقها في مقدمة العمل بوجه المدافعين عن الخيانة والغدر، إلا أن الوفاء يبقى حاضراً ، وتقول كلماتها :

انتوا مين علشان تقولوا / إني جيت جامد عليه / هوه حد فيكوا شافه / لما باع وأنا مشتريه

دمعتينه.. كلمتينه .. دول ديكور مرسوم ف عينه / اسألوا إللي عاش سنينه.. يشرب المر ف ايديه

دا الشيطان يعطل لحده.. يجي ياخد درس عنده.. اسألوا إللي كان مسانده.. وأما قام.. قام داس فوقيه

بتقولولي أفتكرله.. حاجه وحده حلوه فيه / دا انتوا ايديكوا ف ميه بارده.. تعرفوا عن ناري إيه

دمعتينه.. كلمتينه.. دول ديكور مرسوم ف عينه / اسألوا إللي عاش سنينه.. يشرب المر ف ايديه

دا الشيطان يعطل لحده.. يجي ياخد درس عنده.. اسألوا اللي كان مسانده.. وأما قام.. قام داس فوقيه

ومن الجديد بالذكر أن شركة تيونز أرابيا تسعى للمنافسة في الساحة الفنية المصرية من خلال هذا الصوت ، كما نجحت في الساحة الفنية الخليجية .