رايو فاليكانو ضيفاً ثقيلاً امام نظيره برشلونة في الدورى الإسبانى

المستقلة /- يواجه فريق برشلونة نظيره رايو فاليكانو فى الساعه العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 21 المؤجلة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 63 نقطة، وبفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، فيما يأتى رايو فاليكانو في المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة.

برشلونة ضد رايو فاليكانو

يواصل فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز الصراع لإنهاء الموسم الحالي من الدوري الإسباني بالمركز الثاني، خاصة فى ظل اتساع الفارق مع ريال مدريد المتصدر برصيد 78 نقطة وانعدام فرص البلوجرانا في التتويج بلقب الليجا هذا الموسم.

وكان برشلونة قد سقط امام قادش 0-1 في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني، ثم نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 في الجولة الـ 33 من بطولة الليجا.

ويسعي تشافي لإنهاء موسم برشلونة بأفضل شكل ممكن وضمان التأهل إلي دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد أن ودع منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي امام فريق فرانكفورت الألماني.

وتأكد لحاق الأوروجواياني رونالد أراوخو بمباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم، بعد ثبوت سلامته من التعرض للإصابة في الركبة اليمني خلال مباراة ريال سوسيداد الأخيرة.