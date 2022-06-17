رام تصدر شاحنة البيك أب ساندبلاست أديشن

المستقلة/- كشفت علامة رام اليوم عن أحدث إضافة إلى مجموعتها من شاحنات المهام الخفيفة، وهي الإصدار الحصري والجديد رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست ، لتعزز بذلك خيارات عملائها من محبي الشاحنات عالية الأداء وتقدم لهم مجموعة واسعة من أفضل وسائل الراحة الفاخرة والخيارات التقنية وميزات مساعدة السائق.

وعن الإطلاق الجديد، يقول مايك كوفال جونيور، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية رام في مجموعة ستيلانتيس: “يسعى عملائنا إلى التميز على الدوام، ومن خلال إطلاق الطراز الجديد رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن، فأننا نقدم لهم مزيجاً رائعاً من الأداء والقدرات والتكنولوجيا المتطورة التي تلبي كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

واضاف “يأتي إصدار ساندبلاست أديشن ليؤكد على قدره شاحنات البيك أب الشهيرة رام على الاستمرار بتقديم خصائص وميزات جديدة تساهم في استقطاب اهتمام محبي هذا النوع من السيارات”.

ويعد طراز رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن 2022 إضافة مميزة إلى تشكيلة رام من شاحنات البيك أب الشهيرة، والتي تتميز بكونها من أسرع وأقوى الشاحنات وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على الطريق، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قوة وامكانيات متطورة، ومواصفات الأمان التي تنفرد بها حصرياً.

ويوفر الإصدار الجديد رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن لمحبي الشاحنات عالية الأداء مجموعة متنوعة من الميزات والمحتويات الفريدة لإضفاء الطابع الشخصي على الشاحنة، إضافة إلى مزيج فريد من التكنولوجيا المتطورة، والرسومات الجرافيكية، والأداء والمظهر الخارجي المميز.

وعززت العلامة التجارية في إصدار رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن مجموعة معدات TRX المستوى 2 لتتضمن لونًا خارجيًا فريدًا من Mojave Sand وتفاصيل جرافيكية، وإطارات فريدة من نوعها مقاس 18 بوصة بقفل خرزة سوداء بالكامل، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة الألواح، وسبراي طلاء تان لأرضية الشاحنة، إضافة إلى تجهيزات تثبيت الشحنات، وضوء مكابح LED مثبت بالكابينة. وفي داخل الشاحنة، تحتوي رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن على درزات Light Frost وشعار TRX مطرز على ظهر المقاعد، بالإضافة إلى لمسات فريدة بألياف الكربون وعجلة قيادة بقاعدة مسطحة من الجلد والألياف الكربونية، وشارة وحدة تحكم وسطية فريدة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي يظهر عليها شعار TRX بلون Mojave Sand. وتشمل ميزات السلامة التحكم في ثبات السرعة ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار والمكابح في حالات الطوارئ الخاصة بالمشاة.

كما يتميز إصدار رام 1500 تي آر إكس ساندبلاست أديشن بمحرك HEMI® V-8 فائق الشحن وعالي الأداء سعة 6.2 لتر، مما يوفر أعلى كفاءة لقيادة المسافات الطويلة وثبات في الأداء.