رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

المستقلة /- أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب إنهاء صداقتها مع الفنانة السورية أصالة، رافضة الإفصاح عن السبب، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية لا يجب كشفها للعلن.

وأضافت مايا دياب خلال لقاء مصور مع برنامج ”أراب وود“ المذاع عبر شاشة روتانا: ”صداقتي مع أصالة انتهت، وتجمعني صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مسكر منذ فترة طويلة“.

 

وبسؤالها عن إن كانت تكره أصالة قالت: ”لا ما بقبل تقولي هيك أبدا، أنا أصالة بتمنالها الخير والنجاح والصحة دايما.. وهيدا حكي مش بيطلع من عندي ولا من قلبي أصلا، مش بشوف الناس إلا بالحب“.

وبسؤالها عن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني، أكدت: ”أنا ودينا مش فنانات أصدقاء، أنا ودينا أصدقاء من 13 سنة، وصداقتنا فيها أخوة وقرب كتير، دينا الشربيني روحها جميلة وتستاهل كل الخير في الدنيا، والله يقدم لها الخير والصحة والنجاح“.

 

ومؤخرا دعت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى التحرك والمطالبة بحق المرأة العربية؛ بعد مقتل فتاتين عربيتين في أسبوع واحد، وهما الأردنية إيمان إرشيد والمصرية نيرة أشرف، مشيرة إلى أنه ليس من المقبول السكوت على جرائم ضد النساء.

وكتبت مايا دياب تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ”تويتر“ قالت فيه: ”مش مقبول أبدا ولا بأي شكل من الأشكال نسمع ونتقبل جرائم بحق النساء بالوطن العربي، الموضوع زاد كتير عن التقبّل!“.

وأضافت: ”شو ناطرين لتتحركوا وتطالبوا بحق كل امرأة مقموعة وساكتة؟ كيف عقلنا بدو يستوعب فاجعتين بمصر والأردن بأقل من أسبوع وغيرها من الجرائم اللي ما عم تخلص“.

وأعربت مايا في تدوينة أخرى عن غضبها ممن يتعاطفون مع القاتل ويجدون له مبررات، قائلة: ”الأبشع من الجريمة نفسها والأبشع من مرتكب الجريمة هني الناس اللي عم يبرروا للقاتل ويحاولوا ينصفوه على دم الضحية !“.

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

اخبار العراق

مستشار يؤكد.. من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

اخبار العراق

اللجنة المالية : عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد.. مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

اخر الاخبار

خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد.. مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

اخر الاخبار

خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

اخبار العراق

بعد توثيق حالات ابتزاز.. العمل تحذر ذوي الاحتياجات من التعامل مع المعقبين

اخر الاخبار

تعرف على اهم الأعراض التى تدل على ارتفاع مستوى السكر

اخر الاخبار

رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

اخر الاخبار

رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

اخر الاخبار

ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

قناة : المخابرات الأمريكية سجلت زيادة في التهديدات بعد تفتيش منزل ترامب

اخر الاخبار

ترامب يطالب بإعادة الوثائق التي استولى عليها عملاء مكتب FBI

اخر الاخبار

ارتفاع سعر البيتكوين ليتجاوز حاجز لـ 25 الف دولار

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد.. وجود تطور في مراكز غسل الكلى “الديلزة”

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد ان قالت ارامكو انها مستعدة لزيادة الانتاج

اخبار مصر

حريق داخل كنيسة في مصر يتسبب بوفاة 41 شخصا

اخبار العراق

مجلس القضاء الأعلى: لا نملك صلاحية حلّ مجلس النواب

اخر الاخبار

جائزة الطيب صالح.. معيارية الشكل وهدم المضمون