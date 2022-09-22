راضي شنيشل يطمئن الجماهير العراقية على أوضاع المنتخب الوطني

المستقلة /- طمأن مدرب منتخب العراق، راضي شنيشل، الجماهير العراقية على أوضاع المنتخب الوطني، وذلك عقب وصولهم إلى عمّان للمشاركة في بطولة الأردن الدولية، والتي تُقام منافساتها خلال الفترة ما بين 23 و26 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة البلد المضيف منتخب النشامى إلى جانب منتخبي سوريا وعُمان.

وقال شنيشل في تصريح صحفي تابعته المستقلة:”أنا هنا اليوم أؤدي تكليفًا مهمًا للوطن، أعي حجم المسؤولية في هذه المهمة حتى لو كانت بشكل مؤقت، ولكن الجماهير العراقية تنتظر النتائج الإيجابية، أعدهم بتقديم أفضل المستويات”.

وأضاف: “هناك وجوه شابة جديدة حاليًا في صفوف المنتخب الوطني، سواء من لاعبي الدوري المحلي أو المحترفين في أوروبا، وسيشكلون إضافة كبيرة لمستقبل الكرة العراقية، وأشعر بارتياح نفسي في الوقت الحاضر، لأننا نملك مجموعة جيدة من اللاعبين”.

وشدّد مدرب المنتخب العراقي على أنه لا يعاني من أية ضغوطات على الإطلاق، بسبب توليه المهمة في وقت قصير، مشيرًا إلى أنه يملك الخبرة الكبيرة في التعامل مع هكذا نوعية من الضغوطات، حسب تعبيره.

ولفت راضي شنيشل، البالغ من العمر 56 ربيعًا، أنه كان يأمل أن تكون فترة الإعداد أطول، من أجل التعرف أكثر على مستويات اللاعبين، ومنح أولوية المشاركة أساسيًا في المباراتين المقبلتين، ضمن بطولة الأردن الدولية، للأسماء الجاهزة فنيًا وبدينًا.