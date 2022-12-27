راصد جوي يتوقع دخول موجة أمطار جديدة

المستقلة/- توقع راصد جوي عراقي، يوم الاثنين، دخول موجة أمطار جديدة إلى بعض مناطق البلاد تستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

وقال الراصد علي الجابر الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “التوقعات تشير الى البلاد ستشهد مساء اليوم دخول موجة أمطار تستمر حتى مساء يوم غد الثلاثاء”.

وبين الزيادي، أن الحالة الماطرة تراجعت ببعض المدن وضعفت، فيما يتوقع أن تسقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة الليلة ونهار الغد، في مدن الانبار خصوصاً أقسامها الغربية، كذلك غرب النجف ومحافظة المثنى خاصة مناطق البادية، والبصرة”.

وأوضح أن “باقي المدن الفرات الأوسط ستشهد قطرات محدودة وعشوائية”، لافتا إلى أن “العاصمة بغداد وديالى وشمال البلاد أصبحت خارج نطاق الحالة الماطرة”.

وطالت موجة ضباب شديدة منذ مساء امس الاحد، العاصمة بغداد، ومحافظات الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، واسط، والديوانية، فضلاً عن مناطق أخرى، وازدادت حدتها خلال ساعات الصباح الباكر، وأدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 400 متر.

وكانت البلاد قد شهدت يومي الجمعة والسبت، هطول أمطار شديدة طالت مناطق الوسط والجنوب، في موجة مطرية هي الأولى منذ عامين.

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