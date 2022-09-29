راصد جوي يتوقع استمرار الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة

المستقلة /- توقع الراصد الجوي علي الموسوي، الخميس، استمرار الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة خلال اليوم، مرجحاً ارتفاعاً تدريجياً لدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وذكر الموسوي في تدوينة، و تابعته المستقلة، انه “منذ عدة أيام ولغاية الآن تشهد البلاد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة نتيجة لسيطرة الكتلة الهوائية المعتدلة البرودة وطبقاً لآخر التحديثات الجوية الصادرة مساء الاربعاء متوقع ان يستمر الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة خلال اليوم الخميس (اي بمعنى ان تبقى الاجواء اليوم كما هو عليه أمس الاربعاء دون تغيير يذكر)”.

واضاف الموسوي “لكن نتوقع ان يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة وعلى مدار أيام الاسبوع المقبل نتيجة لاندفاع كتلة هوائية حارة من منطقة الجزيرة العربية حيث متوقع أن تعاود درجات الحرارة العظمى بالوصول الى مستويات حرارية لنهاية الثلاثينات وربما بداية الأربعينيات في معظم مدن البلاد ومن بينها العاصمة بغداد وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع إلا أن الأجواء الخريفية المعتدلة سوف تستمر عند ساعات الليل والفجر والصباح في كافة انحاء البلاد”.

واكد الموسوي، ان “الفترة المقبلة سوف نشهد استمرار الصراعات ما بين الكتل الهوائية الباردة والدافئة اي سوف يستمر التذبذب الحراري ما بين انخفاض كبير وارتفاع كبير في درجات الحرارة لعدة ايام”.

واوضح بخصوص الرياح “تستمر شمالية غربية خفيف الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وجيزة وتكون مثيرة للغبار الخفيف في معظم مدن البلاد وايضا طبيعة حالة السماء سوف تكون صافية وخالية من السحب في كافة مدن البلاد للايام المقبلة”.