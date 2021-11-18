راصد جوي يؤكد.. البلاد ستشهد موجة أمطار عنيفة تبدأ الأسبوع المقبل

المستقلة/-أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، ان البلاد ستشهد موجة أمطار وصفها بالعنيفة، تبدأ الأسبوع المقبل.

وذكر الزياديفي تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، “تشير التوقعات بتعرض البلاد إلى سقوط أمطار تدريجياً من مساء يوم غد الجمعة وفجر السبت ابتداءً من الأقسام الشمالية وأجزاء من بادية الجنوب ثم يتعمق أكثر في مدن مختلفة وواسعة بالبلاد يوم الإثنين المقبل”.

واضاف، ان “التوقعات تشير لحصول اشتداد فرص هطول أمطار ذات طابع رعدي وتشمل مدن الوسط والجنوب وغالباً أمطاراً بين المتوسطة وتغزر بأماكن متفرقة خصوصاً الفرات الأوسط والأقسام الشرقي من البلاد”، مشيرا إلى أن “هذه التوقعات تحت المتابعة، مع حتمية حصول تغييرات فيها”.