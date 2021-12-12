رادار مروري لضبط  مستخدمي الطريق المخالفين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية مرور محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن نيتها نصب رادار مروري لضبط المخالفين وفرض القانون حفاظاً على ارواح مستخدمي الطريق لكثرة الحوادث المرورية .

وقال اعلام المديرية في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “لجنة خاصة من المديرية بعد إكمال الإجراءات القانونية توجهت الى مديرية المرور العامة لأخذ الموافقات القانونية في العمل بمنظومة الكترونية واحدة في جميع محافظات العراق لشراء ونصب لشراء اجهزة كاميرات مراقبة (رادار) لضبط المخالفين من السواق ” ، مؤكدا إن ” المشروع سينطلق من كربلاء الى باقي المحافظات “.