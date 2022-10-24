راجع ثروة إيلون ماسك بمقدار 110مليارات دولار فى أقل من عام بسبب شركة تسلا

المستقلة/- تراجع ثروة إيلون ماسك على أكثر من 110 مليار دولار، بسبب الانخفاض الحاد في سعر سهم تسلا هذا العام، وهذا أكثر من صافي ثروة المؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجي برين، البالغة 107 مليار دولار.

وبلغت ثروات ماسك ذروتها عند 320 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي، لكن مجلة فوربس قدرت هذا الأسبوع أن صافي ثروته، المرتبط إلى حد كبير بسهم تسلا، يبلغ الآن حوالي 209 مليار دولار، وفقاً لموقع businessinsider.

تراجعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا و SpaceX بنسبة 35٪ في أقل من عام وانخفضت بمقدار 28 مليار دولار هذا الشهر وحده، لكنه لا يزال أغنى شخص في العالم.

وعلى الرغم من تضرر ثروته، فإن ماسك أفضل بحوالي 80 مليار دولار من بيل جيتس و 71 مليار دولار على جيف بيزوس.

في العام الماضي، باع ما قيمته 31 مليار دولار من الأسهم في تسلا للمساعدة في دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر، حيث أدرجت فوربس 31 مليار دولار في صافي ثروته، باستثناء الضرائب، لأن الصفقة لم تكتمل بعد.

وبعد أن أعلن عن خطته لشراء تويتر في أبريل الماضي، تراجعت أسهم تسلا و تقلصت ثروته من 302 مليار دولار في أبريل إلى 216 مليار دولار في يونيو، لكنها تعافت إلى 279 مليار دولار في أغسطس.

رتب ماسك قروضًا بقيمة 12.5 مليار دولار، لكنه لا يزال بحاجة إلى مليارات أخرى لإكمالها، حيث إنه يسعى للحصول على مساعدة من المستثمرين وقد يحتاج إلى بيع أسهم لتسلا بقيمة تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار الأسبوع المقبل.

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