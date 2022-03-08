رابطة القاضيات العراقية تحتفل بيوم المرأة العالمي

المستقلة/- اقامت رابطة القاضيات العراقية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 آذار 2022 احتفالا مركزياً بيوم المرأة العالمي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدد من القاضيات والموظفات الاداريات في مجلس القضاء الأعلى.

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى النساء العراقيات بصورة عامة ونساء القضاء خاصة بمناسبة يومهن العالمي للمرأة قائلا ان “سياسة مجلس القضاء الاعلى قائمة على اساس اعطاء المرأة حقها كاملاً في مختلف المواقع القضائية والادارية”.

وأشار الى أن “المرأة في مجلس القضاء الاعلى اصبحت احد الاعمدة الاساسية التي يستند عليها القضاء في ارساء حكم القانون”.

من جانب آخر اساقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اليوم الثلاثاء  اعضاء مجلس ادارة رابطة القاضيات العراقية بمناسبة انتخابهن للدورة الثانية للرابطة وبارك لرئيسة واعضاء الرابطة انتخابهن لتمثيل القاضيات العراقيات في المرحلة القادمة ومتابعة نشاط الرابطة على مستوى رابطة القاضيات الدولية .

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