رابطة الدوري الإنجليزي تحسم موقفها من إيقاف الموسم

(المستقلة) حسمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موقفها من إمكانية إيقاف منافسات الموسم الحالي، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت رابطة البريمييرليج في بيان رسمي إنها لم تناقش إمكانية إيقاف الموسم، بسبب زيادة الإصابات بالفيروس.

وألغيت مباراة توتنهام ضد فولهام، قبل ساعات من انطلاقها الأربعا، بعدما أعلن الأخير إصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا، وذلك بعد تأجيل لقاء مانشستر سيتي ضد إيفرتون، يوم الإثنين الماضي، لتزايد الإصابات في صفوف السيتي.

وفي ظل هذه التأجيلات، اقترح العديد من المدربين إيقاف الموسم لتخفيف الضغط على الأندية، لكن الدوري الممتاز أكد أنه ليس لديه أي خطط للقيام بذلك.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانها: “الدوري الممتاز لم يناقش إيقاف الموسم، وتواصل الرابطة ثقتها في بروتوكولات الحد من تفشي الفيروس لاستمرار المباريات كما هو مقرر لها”.

وجاء في ختام البيان: “وتواصل هذه البروتوكولات الحصول على المساندة التامة من الحكومة، مع وضع صحة اللاعبين والأطقم المعاونة كأولوية، يدعم الدوري الممتاز بشكل كامل كيفية تنفيذ الأندية للبروتوكولات والقواعد”.