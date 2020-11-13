رئيس وزراء جمهورية باكستان : تعرضنا لضغوط من اجل الاعتراف باسرائيل

كشف رئيس وزراء جمهورية باكستان عمران خان عن تعرضهم لضغوطات من دول صديقة للاعتراف بإسرائيل.

وقال خان في تصريحات يوم الجمعة نقلتها قناة “الجزيرة”، إننا “تعرضنا لضغوط للاعتراف بإسرائيل من دول صديقة ولن نعترف دون تسوية ترضي الفلسطينيين”.

ولفت إلى أن هناك أمورًا تتعلق بالدول التي اعترفت بـإسرائيل، ذكر أنها لن يتناولها (في حديثه)، “لأنها صديقة ولا نريد الإساءة لها”، فيما يرجح أن تكون السعودية من هذه الدولة حيث ترتبط اسلام اباد والرياض بعلاقات قوية.

ويعتبر خان من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية وقد صرح في مقابلات سابقة بأن باكستان لا يمكنها الاعتراف بـ “إسرائيل” مطلقًا.

ويعتبر رئيس الوزراء الباكستاني القضية الفلسطينية “أنها وصايا القائد العظيم المؤسس محمد علي جناح تحلق مع روح باكستان العلامة محمد اقبال رحمهما الله”، وفق قوله في تصريحات سابقة.