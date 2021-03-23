رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حربا مع السودان‎ فى هذا التوقيت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد الانخراط بحرب مع السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.

وقال أبيي أمام البرلمان: ”لدى إثيوبيا كذلك العديد من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نريد حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي“.

وشدد لاحقا على أن بلاده ”لا تريد حربا“ مع جارتها على خلفية النزاع على الأراضي المتواصل منذ عقود بين الطرفين، واصفا السودان بأنه ”بلد شقيق“ يحب شعبه إثيوبيا.

ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.

كما اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا، بعد شهور من إنكار البلدين الأمر.

وقال أبيي: ”لكن بعدما عبر الجيش الإريتري الحدود ونفّذ عمليات في إثيوبيا، فإن أي أضرار تسبب بها لشعبنا غير مقبولة“، مضيفا أنه ناقش الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الأريترية مرّات عدة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

عمر السومة يربك حسابات منتخب سوريا قبل مواجهة البحرين

اخر الاخبار

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء

اخبار مصر

العثور على سوري مشنوقًا داخل عمارة في مصر

اخر الاخبار

محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل لهذا السبب

اخر الاخبار

رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حربا مع السودان‎ فى هذا التوقيت

اخر الاخبار

تغريم قناة النهار المصرية مليون جنيه لهذا السبب

اخبار مصر

مصر.. أول تعليق من صاحبة فيديو التحرش المثير للجدل بعد براءة المتهمين

اخبار مصر

مصر.. أول تعليق من صاحبة فيديو التحرش المثير للجدل بعد براءة المتهمين

اخر الاخبار

يوفنتوس يدرس إقالة بيرلو

اخر الاخبار

الصحة السعودية تصدر توضيحا بشأن مكونات اللقاحات التي يتم التطعيم بها

اخبار العراق

الصميدعي يكشف عن ملابسات اعتقاله والدعاوى المقدمة بحقه

اخر الاخبار

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن ملء سد النهضة الثاني في موعده

اخر الاخبار

الكويت تخفف حظر التجوال وتلغي الحجر الصحي لهذه الفئات 

اخبار العراق

العنكوشي يقاضي نادي الشرطة ويتهم اعضائه بالتهجم وسحب السلاح وطرده

اخبار العراق

المعهد القضائي يبحث توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية

اخر الاخبار

أكثر من 10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو

اخر الاخبار

محكمة تونسية تلغي اتفاق الصلح بين الدولة وصهر زين العابدين بن علي