رئيس هيئة قناة السويس: حدث غير متوقع خلال عملية قطر السفينة الجانحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين 29 مارس/آذار، أنه حدث ما كان يخشاه فريق الإنقاذ المتخصص خلال عملية قطر السفينة الجانحة، لكن الأمر تم تداركه سريعا.

وأعلن ربيع، كذلك، أنه يتم حاليا البدء في عملية قطر السفينة الجانحة إلى منطقة البحيرات الكبرى، بعد نجاح عملية تحريكها.

وقال رئيس قناة السويس، في تصريحات تلفزيونية، إن الفريق المتخصص كان يهتم بضرورة الحفاظ على قوام السفينة الجانحة، خلال عمليات تحريكها، ووصف الأمر بأنه مهم للغاية.

وتابع بقوله “كان من المهم الحفاظ على ألا يدخل السفينة الجانحة مياه أو يحدث تسرب زيوت أو وقود إلى قناة السويس، وحتى لا تتعطل عمليات الإنقاذ، وكنا نجري عمليات تفتيش دائم ومستمر لرصد أي تسريب في المياه”.

واستمر بقوله”بالفعل حدث ما كنا نخشاه ورصدنا عملية تسريب في مقدمة السفينة الجانحة، ولكن تم إغلاقه سريعا وتداركنا الموقف بسرعة”.

وقال رئيس هيئة قناة السويس: “بعد نجاح عملية تحريك السفينة الجانحة بنسبة 100%، سيتم قطرها إلى منطقة البحيرات الكبرى، من أجل تفتيشها والتحقيق في الحادث وملابساته”.

وكانت مصادر قد كشفت عن استجابة السفينة الجانحة في قناة السويس لمناورة التعويم التي أجريت لها ليل الأحد/الاثنين.

وأكدت المصادر  أن السفينة “إيفر جيفن” استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم”.

وأكدت المصادر، نجاح مهمة التعويم وبدء قطر السفينة، وأنه من المرتقب استئناف حركة الملاحة في قناة السويس خلال ساعات.

وكشف موقع “فيسيل فايندر” لتتبع حركة السفن تحرر السفينة بالفعل وتحركها داخل المجرى الملاحي.

كانت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وهناك أكثر من 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة.

 

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