رئيس هيئة الاستثمار تناقش مع مصر فرص انجاز مشاريع تجارية وسكنية

المستقلة /- ناقشت رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها داود نجار مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المصري المستشار محمد عبد الوهاب، التهيئة لإنجاز مشاريع تجارية وسكنية إستثمارية.

وذكر المكتب الإعلامي الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان تلقت المستقلة نسخة منة ،” ان رئيسة الهيئة التقت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المصري المستشار محمد عبد الوهاب على رأس وفد مصري يضم نخبة من رجال الأعمال والشركات المصرية الاستثمارية، وجرى أصطحاب الوفد في اولى محطاته بجولة ميدانية مباشرة لعدد من المواقع المرشحة والصالحة للإستثمار كمشاريع سكنية وتجارية في مناطق مختلفة ببغداد”.

وقالت رئيس الهيئة:” ان اللقاء تناول أستعراض لأبرز المشاريع المعروضة للإستثمار في قطاعات مختلفة ، فضلاً عن مناقشة أشكال وصيغ الإستثمار الممكنة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين وبما يسهم بتهيئة بيئة استثمارية صالحة”.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالوهاب حرص بلاده على تقديم كل اشكال التعاون الممكنة بين الجانبين ، معلناً عن تنفيذ برنامج مكثف لتدريب عدد من الكوادر العراقية على الآليات الحديثة بتقديم الخدمات للمستثمرين والتي تسهم بتسهيل مهمة المستثمر .

كما تضمنت الجولة لقاء الوفد الضيف بوزير التجارة علاء أحمد حسن بحضور المدراء العامين في الوزارة والسفير المصري في بغداد وليد محمد أسماعيل الذي أكد بدوره أنه يجري الأعداد حاليا في مصر لأرسال وفد من وزارة الصناعة والتجارة المصرية وإتحاد الصناعة المصري لزيارة العراق وأختيار عدد من المعامل لإعادة تأهيلها عن طريق الإستثمار بالمشاركة وهناك تواصل شبه يومي مع القطاع العام العراقي من أجل إنجاح هذه التجربة.