رئيس هيئة الاستثمار تناقش مع مصر فرص انجاز مشاريع تجارية وسكنية

المستقلة /- ناقشت رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها داود نجار مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المصري المستشار محمد عبد الوهاب، التهيئة لإنجاز مشاريع تجارية وسكنية إستثمارية.

وذكر المكتب الإعلامي الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان تلقت المستقلة نسخة منة ،” ان رئيسة الهيئة التقت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المصري المستشار محمد عبد الوهاب على رأس وفد مصري يضم نخبة من رجال الأعمال والشركات المصرية الاستثمارية، وجرى أصطحاب الوفد في اولى محطاته بجولة ميدانية مباشرة لعدد من المواقع المرشحة والصالحة للإستثمار كمشاريع سكنية وتجارية في مناطق مختلفة ببغداد”.

وقالت رئيس الهيئة:” ان اللقاء تناول أستعراض لأبرز المشاريع المعروضة للإستثمار في قطاعات مختلفة ، فضلاً عن مناقشة أشكال وصيغ الإستثمار الممكنة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين وبما يسهم بتهيئة بيئة استثمارية صالحة”.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالوهاب حرص بلاده على تقديم كل اشكال التعاون الممكنة بين الجانبين ، معلناً عن تنفيذ برنامج مكثف لتدريب عدد من الكوادر العراقية على الآليات الحديثة بتقديم الخدمات للمستثمرين والتي تسهم بتسهيل مهمة المستثمر .

كما تضمنت الجولة لقاء الوفد الضيف بوزير التجارة علاء أحمد حسن بحضور المدراء العامين في الوزارة والسفير المصري في بغداد وليد محمد أسماعيل الذي أكد بدوره أنه يجري الأعداد حاليا في مصر لأرسال وفد من وزارة الصناعة والتجارة المصرية وإتحاد الصناعة المصري لزيارة العراق وأختيار عدد من المعامل لإعادة تأهيلها عن طريق الإستثمار بالمشاركة وهناك تواصل شبه يومي مع القطاع العام العراقي من أجل إنجاح هذه التجربة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خارجية فلسطين تدعو “الجنائية الدولية” لفتح تحقيق في “الجرائم الإسرائيلية”

اخر الاخبار

وفاة سفير سوريا السابق في الأردن متأثرا بكورونا 

اخر الاخبار

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اخبار الاردن

الأردن.. الأغذية العالمي يعتذر بسبب البسكويت المخصص للطلبة

اخبار مصر

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية وغذائية للجيش اللبناني

اخبار العراق

الرافدين يدعو وزارة الداخلية الى تزويده بقوائم المنتسبين لمنحهم السلف الالكترونية

اخر الاخبار

البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

اخر الاخبار

البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

اخبار مصر

وفاة رجل الأعمال المصري حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما

اخر الاخبار

الجوية العراقية تعلن عن جدول الرحلات الجوية الداخلية والخارجية يوم غد الجمعة

اخبار مصر

حفيد مبارك ينشر صورة في ذكري وفاته الأولي ويعلق عليها 

اخبار العراق

الصحة العراقية : أول دفعة من لقاح كورونا ستصل من الصين السبت المقبل

اخر الاخبار

استمرار هبوط اسعار الذهب بعد تعهد امريكا بالتزام سياسة تيسيرية

اخر الاخبار

الدولار الأمريكي يستقر قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات

اخر الاخبار

دراسة : لقاح فايزر فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19

اخر الاخبار

غوغل تكشف عن ميزات جديدة لنظامي أندرويد للهواتف وأندرويد أوتو للسيارات

اخر الاخبار

تقارير : استوديو Krafton يطور إصدار جديد من لعبة ببجي موبايل 2