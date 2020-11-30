رئيس هيئة الآثار يبحث مع مستشار السفارة الإيطالية آليات العمل المشترك

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المستقلة..بحث رئيس هيئة الآثار و التراث ليث مجيد حسين مع المستشار الثقافي في السفارة الايطالية البساندرو ميتيتي ببغداد آليات العمل المشترك بين البلدين لما يخدم المصالح المشتركة بينهما .

و قال حسين أن المباحثات التي جرت امس الاحد في مقر الهيئة تناولت عدداً من الموضوعات الخاصة بتطوير القاعة السومرية في المتحف العراقي و تذليل الصعوبات التي تواجه الجانب الايطالي للتسريع بعمل تطوير القاعة من ناحية الترميم و الديكور و التصاميم الجديدة لعرض الآثار السومرية في القاعة وفق المنظور الحديث لتصاميم القاعات و بما يتناسب مع التطوير الحاصل في المتاحف العالمية .

و أشار إلى أن الهيئة لديها الاستعداد التام للتعاون مع الجانب الايطالي في تسهيل مهمة الفريق الإيطالي في تنفيذ المشاريع التي تخص قطاع الآثار و التراث .

و في ختام اللقاء قدم رئيس الهيئة العامة للآثار و التراث هدية إلى الجانب الايطالي عبارة عن لوح يحمل الثور المجنح رمز من رموز الحضارة الآشورية بعدها تجول المستشار الثقافي للسفارة الإيطالية في المتحف العراقي و أبدى إعجابه بالمعروضات في قاعات المتحف مثل قاعة عصور ما قبل التاريخ و السومرية و البابلية و الآشورية و الاكدية و الحضرية الإسلامية .

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