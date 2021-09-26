رئيس منظمة الحج الايرانية يشيد بكربلاء في تقديم الخدمات للزائرين الإيرانيين

المستقلة / علي النصر الله / .. أشاد رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا رشيديان ، اليوم الاحد ، بحكومة كربلاء المحلية لما تقوم من جهد كبير واستثنائي في تقديم الخدمات الى الزائرين من مختلف دول العالم ، فضلا الى الزوار الايرانيين .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه رشيديان والوفد المرافق له الذي ضم الملحق في السفارة الايرانية ووفد من منظمة الحج والزيارة بحضور القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في كربلاء ، بحثنا خلال الزيارة آليات التعاون والتنسيق في تقديم الخدمات الى الزائرين القادمين من الجمهورية الاسلامية الايرانية “.

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