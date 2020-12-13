رئيس مجلس ديالى يمنع مراسل التغيير من اداء عمله

المستقلة.. أصدر محافظ ديالى مثنى التميمي امرا يقضي بمنع مراسل قناة التغيير حسن الشمري من الدخول الى مقر المحافظة واداء عمله.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الشمري، قوله في اتصال هاتفي، انه كان في مهمة صحفية داخل مجلس محافظة ديالى، وفوجئ بمنعه من قبل أحد افراد الاستعلامات، وطالبه بمغادرة المكان على الفور.

وذكر الشمري ان امن الاستعلامات ابلغوه بصدور تعليمات من المحافظ، تفيد بمنعه من دخول المبنى، واداء عمله، على خلفية اعداده تقارير عن سوء الاوضاع المعيشية والخدمية في ديالى.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية العمل الصحافة في العراق قرار منع مراسل قناة التغيير من اداء عمله، عدّت ما تعرض له انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وتذكّرت الجمعية المسؤولين في ديالى بضرورة العمل وفق مبادئ الدستور، والالتزام بالقانون، الضامن ضمن للصحفيين لحرية العمل الصحفي دون شرط او قيد.

وطالبت الحكومة الاتحادية بالتدخل ومحاسبة من يقف خلف امو منع الصحفي من دخول المبنى.