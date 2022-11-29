رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني يصل إلى طهران

المستقلة/- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت المستقلة، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل اليوم، الى العاصمة طهران، في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، حيث رافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء، والمستشار الاقتصادي، ومدير المصرف العراقي للتجارة.

وسيلتقي السوداني المسؤولين الإيرانيين من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي.

وسيبحث السوداني مسارات العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

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