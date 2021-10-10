رئيس مجلس المفوضين للمرحلة الانتقالية : لا وجود للخروقات

المستقلة /- سرى جياد / صرح المستشار الدكتور عز الدين المحمدي رئيس مجلس المفوضين للمرحلة الانتقالية للمستقلة بعدم  وجود خروقات مسجلة الى عصر هذا اليوم.

وقال انه تم التسجيل في ديالى اطلاق نار من قبل بعض المسلحين امام احدى المراكز الانتخابية وتم تحريك قوات التدخل السريع للاحاطة بالمنطقة وانهاء الحالة التي لم تؤثر بالعملية الانتخابية.

وعن خروقات الصمت الانتخابي قال ” حدثت في الساعات الاخيرة لذلك فهناك في المفوضية المركز العام ومكاتب المحافظات فرق الرصد للمخالفات وتم تسجيل بعض الخروقات من قبل تلك الفرق ويتم معاقبة المرشحين او الكيانات التي خرقت الصمت الانتخابي وفق القانون والاجراءات الخاصة بارتكاب الخروقات والعقوبات التي يتم ايقاعها عليهم”.

وعن اداء مفوضية الانتخابات قال ” الى الان اداء مرضي وفق الاجراءات المعلنة من قبلها وفق القانون فالامن مستتب في كل مناطق العراق وفي حالة عدم فرض حظر التجوال بفضل القوات العسكرية والامنية العراقية وعدم فرض حظر التجوال يمنح للمواطن الناخب بحرية الحركة والتنقل “.

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