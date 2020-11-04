رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يدعو الى تظافر الجهود لتفعيل القطاع الزراعي

المستقلة / – أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مهند حسام الدين،على اهمية ان تتظافر جهود الشيوخ والفلاحين والجانب الحكومي لتفعيل القطاع الزراعي وايقاف حالات التجاوز على الاراضي الزراعية وتجريف البساتين.

وقال مكتب اعلام الديوان في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مهند حسام الدين استقبل في مكتبه اليوم ، وفداً من شيوخ عشائر الملاحمة في الراشدية بزعامة الشيخ نايف سعيد جعاطة الدليمي”.

وتابع، “جرى خلال اللقاء بحث الواقع الخدمي والامني والاجتماعي لمناطق حزام بغداد في العموم، ومنطقة الراشدية على وجه الخصوص، وركز رئيس الديوان على اهمية تقديم الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين، بهدف تعظيم الموارد وتنويع مصدر الايرادات وبناء اقتصاد زراعي متين سعياً لتخطي حالات الركود الاقتصادي التي تواجهها البلاد”.

وثمن رئيس الديوان، “دور بعض شيوخ عشائرنا في الحفاظ على البساتين والموروث الزراعي، مؤكدا على اهمية ان تتظافر جهود الشيوخ والفلاحين والجانب الحكومي على حد سواء، لتفعيل القطاع الزراعي وايقاف حالات التجاوز على الاراضي الزراعية وتجريف البساتين التي اضرت بثروتنا الحيوية، مؤكداً ان المسؤولية تضامنية ويتوجب على الجميع القيام بدوره الوطني على اكمل وجه.