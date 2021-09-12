رئيس جامعة ذي قار يمنع وسائل الاعلام من تغطية تظاهرة الاساتذة داخل حرم الجامعة

المستقلة/- منع رئيس جامعة ذي قار الدكتور يحيى الخفاجي عدة وسائل اعلام من تغطية وقفة احتجاجية لعدد من الأستاذة داخل حرم الجامعة، صباح اليوم الاحد.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن مسؤول مراسلي قناة الاهوار ياس الخفاجي قوله ان عناصر من القوة الحامية لمبنى جامعة ذي قار منعته وفرق قنوات العهد والغدير والجنوبية من الدخول الى مبنى حرم الجامعة، لتغطية التظاهرة التي نظمها عدد من الكوادر التدريسية، احتجاجا على إجبارهم على العمل التطوعي، وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

واضاف المراسل ان القوات الامنية أخبرت الصحفيين ان هناك تعليمات صادرة من رئيس الجامعة، لمنع وسائل الاعلام كافة من الدخول الى حرم الجامعة وتغطية التظاهرة.

وادات جمعية الدفاع عن الصحافة في العراق منع المراسلين الصحفيين من اداء مهامهم، معتبرة ذلك انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي ومخالفة دستورية واضحة.

وأعربت الجمعية عن رفضها لجميع الاجراءات التي يتخذها العاملون في المؤسسات التربوية والتي من شانها ان تعيق عمل الاعلام واداء دوره في نقل الاحداث، داعية الى مراعاة مبادئ الدستور التي اتاحت للاعلام والصحافة حرية العمل الصحفي دون اية قيود.