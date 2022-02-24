رئيس بيلاروسيا يعطي أوامره بالهجوم على أوكرانيا

المستقلة /- أفادت قنوات عالمية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس بيلاروسيا أعطى أوامره بالهجوم على أوكرانيا.

وقالت إن رئيس بيلاروسيا أعطى أوامره لجيشه للتكامل والتعاون مع الجيش الروسي في غزو أوكرانيا.

ومنذ قليل، أعلنت أوكرانيا حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا، وذلك تزامنًا مع اجتياح روسي شامل للأراضي الأوكرانية.

وانطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القوات الروسية تعبر الحدود الأوكرانية باتجاه خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية

وأكد الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأطلع على آخر التطورات في بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن القوات الروسية لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية.

 

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