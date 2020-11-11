رئيس بعثة “أسود الرافدين” يلتقي الأمين العام للاتحاد الإماراتي

(المستقلة) – التقى الدكتور أحمد كوجر، رئيس وفد منتخب العراق، مع محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي قام بزيارة لمقر بعثة “أسود الرافدين” في دبي.

ويعسكر المنتخب العراقي في الإمارات ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونقل الظاهري تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي، وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا للبعثة العراقية طيب الإقامة والاستفادة من فترة المعسكر، مؤكدا حرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخب طوال فترة تواجده في الإمارات.

ووجه كوجر، الشكر والتقدير لاتحاد الإمارات لكرة القدم على كل التسهيلات والخدمات التي يقدمه مما كان لها الأثر الإيجابي لدى أعضاء البعثة الوفد العراقي.

يذكر أن منتخب العراق سيواجه نظيره الأردني وديا غدا الخميس، ثم يلتقي مع أوزبكستان يوم 17 من الشهر الجاري، خلال معسكره في الإمارات.