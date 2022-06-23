رئيس بايرن ميونيخ : ليفاندوفسكي ما زال لاعباً في صفوف النادي

المستقلة/- أكد أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري ما زال لاعباً في صفوف النادي، ولا توجد هناك نية للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أوليفر كان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم ساديو ماني: “روبرت ليفاندوفسكي ما زال لاعبا في صفوف بايرن ميونخ ولا توجد نية للاستغناء عنه خلال الفترة الحالية”.

وأضاف أوليفر كان: “نأمل أن ينتظم روبرت ليفاندوفسكي في بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل، واللاعب لديه عقد ممتد لنهاية الموسم القادم”.

وكشفت تقارير إعلامية ألمانية أن اجتماعا عُقد الأربعاء الماضي بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ، ووكيله بيني زهافي مع حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي للفريق البافاري، في مدينة مايوركا الإسباني؛ لبحث استمرار أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في صفوف بطل الدوري الألماني المواسم المقبلة.

وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي في نهاية الموسم المقبل إلا أن اللاعب الألماني يسعى إلى الرحيل لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورت” الألمانية فإن ليفاندوفسكي يبدو أنه مصمم على الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن اللقاء، مؤكدة أن برشلونة لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن لنادي بايرن ميونخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، وأن الأمر كله متعلق بالقرارات الخاصة بالوضع الاقتصادي في النادي الكتالوني وتفعيل النتائج الأخيرة للجمعية العمومية للنادي.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بعد النتائج الإيجابية التي شهدتها عمومية الفريق الكتالوني خلال الأيام القليلة الماضية.

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