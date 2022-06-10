رئيس الوقف السني يضع حجر الاساس لمشروع إعادة بناء جامع العمارة الكبير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث رئيس ديوان الوقف السني، عبدالخالق العزاوي،  اثناء زيارة محافظة ميسان ولقاءه محافظها علي دواي أواصر التعاون ومبادئ التعايش السلمي بين الطوائف في المحافظة

وقال بيان مكتب محافظ ميسان ان دواي استقبل العزاوي عند زيارته المحافظة لوضع حجر الاساس لمشروع هدم واعادة بناء جامع العمارة الكبير، مشيرا الى ان الجانبين ناقشا أهمية التعايش السلمي بين الطوائف عاديين ميسان أنموذجا هذه الصورة.

وأشار البيان ان مثل هذه الزيارات تعكس عمق الأخوة والتلاحم بين أبناء العراق بمختلف قومياته ودياناته ومذاهبه، مؤكدا ان  محافظة ميسان تعد مثالاً للتعايش السلمي وأنموذجاً في روابط الإخوة الوطنية والإنسانية

واكد الجانبان عمق العلاقات وروح المحبة والأخوة التى تجمع أبناء الشعب العراقي في نسيج وطني واحد وأهمية الحفاظ علي هذا النسيج .

من جانبه قال العزاوي أن زيارته لميسان جاءت لتأكيد الأخوة والمحبة بين أبناء العراق وان يكونوا يداً واحدة عند الشدائد.

ورافق دواي رئيس الوقف السني لوضع حجر الاساس لمشروع هدم واعادة بناء جامع العمارة الكبير والذي يعد أصدق صورة للتعايش السلمي بين الطوائف في ميسان عندما  يصلي الجميع في هذا البيت وتنصهر فية المذاهب .

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