رئيس الوزراء يشرف شخصيا على الخطط الامنية والخدمية في زيارة الاربعينية

رئيس الوزراء يشرف شخصيا على الخطط الامنية والخدمية في زيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أشرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، شخصيا اثناء زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي على الخطط الأمنية والخدمية والصحية ومتابعة مجريات زيارة الأربعين المليونية .

وقال المحافظ نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار المحافظة للإشراف على الخطط الأمنية والخدمية والصحية ومتابعة مجريات زيارة الأربعين المليونية “.

واضاف إن “الزيارة كانت بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ومعاون رئيس اركان الجيش الفريق الركن قيس المحمداوي وقائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني ” .