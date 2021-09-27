رئيس الوزراء: خدمة زائري الاربعينية ليس واجب طبيعي بل هو اخلاقي وانساني

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين ، إن ” خدمة الزائرين في ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام في كربلاء وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير.

وقال الكاظمي عند زيارته كربلاء للأشراف على الخطط الامنية والخدمية والنقلية والصحية في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إننا ” نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين قيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن وأكبر مسؤول في الدولة “.

وأضاف إن “كل زائر الى اربعينية الامام الحسين، يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس الوزراء والمحافظ والضابط واي موظف، هؤلاء في شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا “.

وشدد الكاظمي اثناء الزيارة على القادة الامنيين ، إن “تبقى عيونكم مفتوحة، لا تغفل عن أي حركة مشبوهة ، أو تقاعس، وعلى كل ضابط ابتداء من قائد العمليات الى أصغر ضابط ، أن يتابع بنفسه مع الاجهزة الامنية حفظ الامن لحظة بلحظة، بلا كلل أو تعب أو ملل “.

وأشار الى أن “اكمال إنجاح الزيارة مرتبط ايضا بتوفير كل وسائل النقل لإعادة الزائرين الى محافظاتهم، وجميع طواقم النقل في الوزارات والجيش مستنفرة لتأدية هذه المهمة “.

وختم رئيس الوزراء حديثه ، أتشرف “اليوم أن أكون في ارض كربلاء المقدسة ،أرض الشهادة والقيم، وأنا أرى هذه الجموع الايمانية تتقاطر الى ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام “.