رئيس الوزراء الهندي يجدد الدعم للشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين

المستقلة/- اكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، دعم الهند الثابت للقضية الفلسطينية ، وان علاقات الهند مع الشعب الفلسطيني الصديق متجذرة في التاريخ المشترك ، ومع سعيه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكرامة واعتماد على الذات ، ونامل ان تستئانف المحادثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لايجاد حل تفاوضي شامل .

وجدد رئيس الوزراء الهندي في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، ان الهند في الطليعة بتقديم المساعدة التنموية لفلسطين على مر السنين ، ومشروع الحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية ، والمطلعة الوطنية الفلسطينية ، واربع مدارس داخلة في الخدمة ومشاريع اخرى ، والاكاديمية الدبلوماسية الفلسطينية ومركز تمكين المراة (التراثي) ، والمستشفى التخصصي الفائق ، كلها قيد التنفيذ.

واضاف ولقد عززنا بشكل كبير مساهمتنا لوكالة الامم المتحدة للاغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الاونروا) ، في السنوات الاخيرة لتعزيز اسهاماتها في الانشطة الانسانية .

وتقدم مودي بالنيابة عن حكومة وشعب الهند ، باطيب التمنيات لشعب دولة فلسطين في رحلتهم لتحقيق الدولة والسلام والازدهار .