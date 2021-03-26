رئيس الوزراء العراقي يعزى السيسى في ضحايا حادث قطاري سوهاج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وقد اوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الكاظمي اعرب عن خالص تعازى العراق، حكومةً وشعبًا، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقي على تعازيه ومشاعره الصادقة، التى تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.