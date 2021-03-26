رئيس الوزراء العراقي يعزى السيسى في ضحايا حادث قطاري سوهاج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وقد اوضح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الكاظمي اعرب عن خالص تعازى العراق، حكومةً وشعبًا، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقي على تعازيه ومشاعره الصادقة، التى تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هكذا علّق النجوم على حادث تصادم قطاري سوهاج

اخر الاخبار

الأمن الوطني يلقي القبض على شخص في ميسان بحوزته (1 كغم) الكرستال

اخر الاخبار

بسبب حادث سوهاج.. إلغاء ريد كاربت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

رياضية

منتخب المغرب يتأهل إلى أمم أفريقيا دون أن يلعب

اخر الاخبار

أمير قطر يعلق على حادث قطار سوهاج

رياضية

كأس العراق.. اكتمال عقد المتأهلين لربع النهائي

اخبار مصر

مصر تكشف قيمة تعويضات إصابات الإعاقة فى حادث قطار سوهاج

اخبار مصر

مصر تكشف قيمة تعويضات إصابات الإعاقة فى حادث قطار سوهاج

اخر الاخبار

وفاة المخرج المصري هاني إسماعيل

اخبار العراق

طابور السفن يصل إلى الهند والخسائر تقدر بـ400 مليون دولار في الساعة

اخبار العراق

 إرجاء قمة بغداد الثلاثية بسبب فاجعة مصر

اخبار العراق

القبض على عمال بنغال سرقوا 500 الف دولار من مواطن في بغداد

اخبار العراق

المشروع العربي تقرر عدم التصويت على الموازنة الا بتخفيض سعر الدولار

اخبار السعودية

السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش المخدرة الى المملكة

اخر الاخبار

نصب ابراج امنية شمالي كربلاء

اخبار مصر

بطائرات حربية.. قرار عاجل من الرئيس السيسي للتعامل مع كارثة قطاري سوهاج

اخبار العراق

الاثنين ..القوات الامنية المضافة لحماية زائري الشعبانية تستكمل وصولها الى كربلاء