رئيس الوزراء البريطاني : لن تغزا اوكرانيا لو كان بوتين امرأة

المستقلة / – رأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما كان ليغزو أوكرانيا “لو كان امرأة”، مشيرا إلى أن الحرب هي “مثال جلي على “الذكورية السامة”، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان”.

وكان جونسون خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية عقب قمة مجموعة قد أشار إلى جنس الرئيس الروسي كعامل مساهم في الصراع.

وقال جونسون: “لو كان بوتين امرأة، ومن الواضح أنه ليس كذلك، فأعتقد جازما أنه ما كان سيشن حربًا مجنونة وعنيفة بالطريقة التي فعلها”.

وأردف: “”إذا كنتم تريدون مثالًا واضحا على الذكورية السامة، فانظروا إلى ما يفعله في أوكرانيا.”

وجاءت تصريحات جونسون ذلك بعد أن أنهى زعماء غربيون قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام في جنوب ألمانيا ووعدوا بزيادة التكاليف الاقتصادية والسياسية لبوتين لغزو قواته أوكرانيا.

ويخطط حلف لرفع أعداد الجنود المتأهبين للانتشار من 40 ألف إلى 300 ألف جندي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد حذر خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأحد الماضي الأحد، من أن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنجاح في غزوه لأوكرانيا سيكون له عواقب “كارثية للغاية” على العالم.

وأردف: “إذا تركنا بوتين يفلت من العقاب وضم واحتلال أجزاء كبيرة من الدولة المستقلة ذات السيادة، وهذا ما يستعد بوتين للقيام به – إن لم تكن كامل أوكرانيا ما يريده- فإن العواقب على العالم ستكون كارثية للغاية.”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مستثمرون يطالبون مايكروسوفت بمزيد من الشفافية الضريبية

اخبار العراق

وزارة البيئة: مدينة الطب ملوث رئيس لنهر دجلة

اخبار الاردن

اليوم الخميس .. بطل العراق يشارك في سباق “تاندوم” في البحر الميت

اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي تقرر حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

اخبار العراق

نينوى يحول أقدم معسكرات جيشه إلى أرض سكنية واستثمارية

اخر الاخبار

رئيس الوزراء البريطاني : لن تغزا اوكرانيا لو كان بوتين امرأة

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام

اخبار العراق

المغرب يتوج بكأس العرب لكرة الصالات.. والعراق ثانيا

اخبار العراق

الخطابي يبحث تطوير الواقع السياحي في كربلاء

اخر الاخبار

انعقاد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في اذربيجان

اخبار العراق

تجار كربلاء يعانون من أزمة ثقة تجاه تجار وشركات إيرانية

اخبار العراق

كربلاء تنفذ ثلاثة مشاريع جديدة ضمن خطة وزارة الاعمار لقانون الأمن الغذائي

اخبار العراق

الموارد ترد على مدير ناحية العزير باللجوء للقانون

اخر الاخبار

مستقبل النقل والأزمة العالمية

اخر الاخبار

ينال .. العنوان بين دلالة الفعل وأسماء الشخصيات

اخبار قطر

قطر تسعى لضخ 3 مليارات دولار للاستثمار في مصر