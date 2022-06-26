رئيس الوزراء البريطاني : الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا

المستقلة/- دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة مجموعة السبع إلى عدم “التخلي” عن أوكرانيا، متعهدا حيث بتقديم دعم مالي جديد لكييف.

وقال جونسون في بيان له عشية قمة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية: “أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر، لكنها بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك”.

وأضاف: “الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا”.

وقال بيان لمكتب جونسون إن بريطانيا مستعدة لتقديم 429 مليون جنيه استرليني (525 مليون دولار) على شكل ضمانات قروض، محذرا من أن الحكومة الأوكرانية تخشى أن ينفد النقد بحلول الخريف دون ضخ نقود جديدة.

يرفع هذا التعهد المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى حوالي 1.8 مليار دولار.