رئيس الوزراء البريطاني : الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا

المستقلة/- دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة مجموعة السبع إلى عدم “التخلي” عن أوكرانيا، متعهدا حيث بتقديم دعم مالي جديد لكييف.

وقال جونسون في بيان له عشية قمة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية: “أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر، لكنها بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك”.

وأضاف: “الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا”.

وقال بيان لمكتب جونسون إن بريطانيا مستعدة لتقديم 429 مليون جنيه استرليني (525 مليون دولار) على شكل ضمانات قروض، محذرا من أن الحكومة الأوكرانية تخشى أن ينفد النقد بحلول الخريف دون ضخ نقود جديدة.

يرفع هذا التعهد المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى حوالي 1.8 مليار دولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق على موعد مع جولة ترابية جديدة ورياح نشطة

اخر الاخبار

منصة “VK” الروسية تدخل ميزات جديدة على خدمات مشاهدة الفيديو

اخر الاخبار

تقرير : ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع محمد صلاح الآن

اخبار العراق

الصحة العراقية : عدد مصابي كورونا قد يكون أكثر من المعلن

اخر الاخبار

رئيس الوزراء البريطاني : الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا

اخر الاخبار

دراسة جديدة : مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن

اخبار العراق

العمل تكشف عن وجود عصابات توزع المتسولين بين المناطق والأحياء

اخبار العراق

العمل تكشف عن وجود عصابات توزع المتسولين بين المناطق والأحياء

اخبار العراق

العشرات يتظاهرون في منطقة الاصمعي الجديد للمطالبة بالخدمات

اخبار قطر

أمير قطر يصل القاهرة بدعوة من السيسي

اخبار العراق

الشمال القطري يجدد عقد أمجد عطوان

اخر الاخبار

الفيفا يقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

اخبار الاردن

العاهل الاردني يكشف عن مساعٍ لتشكيل “ناتو عربي”

اخبار العراق

نجاح عملية جراحية في ميسان برفع سكين من صدر شاب

اخر الاخبار

كهرباء الميكانيك..ترفك لايت..القطع كل ربع ساعة !!